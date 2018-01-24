《華爾街內望》美股個別發展，Ｎｅｔｆｌｉｘ飆一成，美債價上揚

《經濟通通訊社２４日專訊》美國股市周二（２３日）個別發展，Ｎｅｔｆｌｉｘ業績強勁

，支持標指及納指上漲，但道指受強生及Ｐ＆Ｇ下跌所拖累。

道指輕微收低３點，至２６２１０點；標普５００指數收升６點或０﹒２％，至２８３９點

；納指收漲５２點或０﹒７％，至７４６０點。

Ｎｅｔｆｌｉｘ觸及紀錄高位的２５７﹒７１美元，收漲近一成，報２５０﹒２９美元，令

公司市值衝破千億美元大關。

強生下跌４﹒３％，受累與美國新稅法相關的１３６億美元支出，以及一項有關暢銷風濕性

關節炎藥物Ｒｅｍｉｃａｄｅ關鍵專利權的法庭判決。全球最大消費用品製造商Ｐ＆Ｇ走低

３﹒１％，因投資者開注公司毛利率下降。

美國總統特朗普宣布對洗衣機及太陽能板徵收高額進口關稅，惠而浦

（Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ）升３﹒２％，小型太陽能公司股價走高，如Ｒｅａｌ Ｇｏｏｄｓ

Ｓｏｌａｒ急升３３％，Ｓｕｎｗｏｒｋｓ漲１０﹒７％。

威瑞森通訊（Ｖｅｒｉｚｏｎ）下跌０﹒４％，因季度盈利不及預期，但收入超過預估，因

電話訂戶增加。

美債收益率下滑，交投淡靜，與日債走勢一致，此前日本央行維持利率目標不變，加上央行

行長的講話打消將撤走寬鬆貨幣政策的猜測。

１０年期美債收益率尾盤跌至２﹒６２７％，上日尾盤報２﹒６６３％。（ｍｎ）

