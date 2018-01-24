《盤前攻略》市場資金充裕，港股可望３３１００，宜吼四大內銀股

《經濟通通訊社２４日專訊》港股昨日（２３日）高開２１２點後，在中資金融股、騰訊
（００７００）等大價藍籌股造好刺激下，升幅再度擴大，最終港股收報３２９３０點，升
５３７點或１﹒６６％，以全日最高位收市，連續第五日創新高。主板成交１９７９﹒７９億元
，較前日（２２日）增加約１７％。
國指升２８５點或２﹒１６％，報１３４９０點。滬指報４５點或１﹒２９％，報３５４６
點。
＊油價升有助刺激「三桶油」向上＊
恆指夜期收報３２９１１點，上升５６２點，低水２０點。港股ＡＤＲ昨日升１１４點，報
３３０４６點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上升，騰訊升０﹒２５％，折合港元報
４７５﹒７７元。匯控升１﹒２０％，折合港元報８６﹒７３元。中石化升０﹒５０％，折合港
元報６﹒５８元。建行升０﹒０３％，折合港元報８﹒７７元。港交所升０﹒７４％，折合港元
報３０５﹒６３元。長和微跌０﹒０９％，折合港元報１０２﹒５０元。
市場憧憬美國原油庫存將連續第十周下滑，油價受支持。紐約３月期油升９０美仙，收報每
桶６４﹒４７美元，是２０１４年１２月５日以來最高。油價上揚，有助推動「三桶油」後市表
現。與此同時，投資者宜密切留意，美國今日所公布之上周原油庫存數據表現，若然庫存持續下
降，將有利油價有進一步的上升空間。
＊招行年度業績佳，吸納中線持有＊
港股呈牛市格局，昨日更高見３２９３０點歷史新高，加上在中資金融股等持續熱炒下，為
港股在短期內添加上升動力，相信在市場資金充裕之下，預料大市暫在十天線（３１８５３點）
為下行支持位，暫上望３３１００點。
招行（０３９６８）昨日收市後發業績快報，去年多賺１３％至近７０２億人幣，不良貸款
率下降０﹒２６個百分點，這反映其資產質素改善，利好盈利前景。看好招行的投資者，可在現
階段吸納作中線部署。
除招行外，四大內銀近日勢頭強勁，相信正是在反映上述相同因素，仍可吼實後市表現。（
ｇｖ）