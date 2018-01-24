《盤前攻略》市場資金充裕，港股可望３３１００，宜吼四大內銀股

《經濟通通訊社２４日專訊》港股昨日（２３日）高開２１２點後，在中資金融股、騰訊

（００７００）等大價藍籌股造好刺激下，升幅再度擴大，最終港股收報３２９３０點，升

５３７點或１﹒６６％，以全日最高位收市，連續第五日創新高。主板成交１９７９﹒７９億元

，較前日（２２日）增加約１７％。

國指升２８５點或２﹒１６％，報１３４９０點。滬指報４５點或１﹒２９％，報３５４６

點。



＊油價升有助刺激「三桶油」向上＊



恆指夜期收報３２９１１點，上升５６２點，低水２０點。港股ＡＤＲ昨日升１１４點，報

３３０４６點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上升，騰訊升０﹒２５％，折合港元報

４７５﹒７７元。匯控升１﹒２０％，折合港元報８６﹒７３元。中石化升０﹒５０％，折合港

元報６﹒５８元。建行升０﹒０３％，折合港元報８﹒７７元。港交所升０﹒７４％，折合港元

報３０５﹒６３元。長和微跌０﹒０９％，折合港元報１０２﹒５０元。

市場憧憬美國原油庫存將連續第十周下滑，油價受支持。紐約３月期油升９０美仙，收報每

桶６４﹒４７美元，是２０１４年１２月５日以來最高。油價上揚，有助推動「三桶油」後市表

現。與此同時，投資者宜密切留意，美國今日所公布之上周原油庫存數據表現，若然庫存持續下

降，將有利油價有進一步的上升空間。



＊招行年度業績佳，吸納中線持有＊



港股呈牛市格局，昨日更高見３２９３０點歷史新高，加上在中資金融股等持續熱炒下，為

港股在短期內添加上升動力，相信在市場資金充裕之下，預料大市暫在十天線（３１８５３點）

為下行支持位，暫上望３３１００點。

招行（０３９６８）昨日收市後發業績快報，去年多賺１３％至近７０２億人幣，不良貸款

率下降０﹒２６個百分點，這反映其資產質素改善，利好盈利前景。看好招行的投資者，可在現

階段吸納作中線部署。

除招行外，四大內銀近日勢頭強勁，相信正是在反映上述相同因素，仍可吼實後市表現。（

ｇｖ）

