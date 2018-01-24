騰訊平保回吐，港股跌幅擴至１１３點報３２８１６，國指仍揚４點

《經濟通通訊社２４日專訊》港股今早低開２３點，惟騰訊（００７００）、平保

（０２３１８）回吐壓力增，大市跌幅擴至１１３點或下跌０﹒３５％，最新報３２８１６，主

板成交２５９﹒５０億元。

上證綜合指數報３５５０﹒９９，上升４﹒４８點或上升０﹒１３％，成交５６８﹒３８億

元人民幣。國指仍揚４點報１３４９５。

騰訊昨日再創新高見４７４﹒６元，今見沽壓，下跌１﹒２２％，報４６８﹒８元；成交約

３５８萬股，涉資１６﹒８９億元。中國平安（０２３１８）更下跌２﹒０２％，報９４﹒４５

元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ３０２﹒６０元 下跌０﹒２６％

騰訊控股（００７００） ４６８﹒８０元 下跌１﹒２２％

建設銀行（００９３９） ８﹒７３元 下跌０﹒４６％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３０元 上升０﹒３７％

工商銀行（０１３９８） ７﹒３２元 下跌０﹒１４％

中國平安（０２３１８） ９４﹒４５元 下跌２﹒０２％

中國人壽（０２６２８） ２６﹒９０元 上升１﹒７０％

中國銀行（０３９８８） ４﹒６３元 上升１﹒５４％

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