【史上新高】油股反彈，港股破頂後回軟半日跌９２點報３２８３７

《經濟通通訊社２３日專訊》受美國科技股Ｎｅｔｆｌｉｘ季績強勁推動下，標指及納指再

度破頂，惟港股夜期收報３２８７４點，跌３７點，低水５７點。港股連升六日累升１５９２點

或５﹒１％後，今早低開２３點報３２９０７，其後雖一度最多攀升５０點，高見３２９８１，

連續六日創上市新高，但重磅股及中資金融股全線偏軟下，即使「三桶油」反彈，港股半日最多

跌２０２點，低見３２７２８，最終半日收報３２８３７點，跌９２點或０﹒２８％，主板成交

１０１８﹒７４億。

Ａ股表現牛皮，滬指漲５點或０﹒１４％，報３５５１點。國指升７點或０﹒０５％，報

１３４９７點。



＊三桶油油服股落鑊，中資航空股全線偏軟＊



市場預計沙特及俄羅斯等產油國會繼續減產，加上預期美國原油庫存繼續下降，紐約期油昨

日（２３日）創三年收市新高，收報６４﹒４７美元，升１﹒４％。油價造好刺激「三桶油」回

勇，中石油（００８５７）急升３﹒９％，報６﹒１３元，盤中高見６﹒１５元，創一年新高，

為半日表現最佳藍籌。中石化（００３８６）緊隨其後，漲３﹒３６％，報６﹒７７元，暫為半

日最高位，創逾兩年半新高。中海油（００８８３）升１﹒７７％，報１２﹒６６元。

油服股全線落鑊，安東油服（０３３３７）急升２２﹒３％，報１﹒５９元。宏華

（００１９６）漲１０﹒５３％，報１﹒０５元。百勤油服（０２１７８）抽高１７﹒３％，報

０﹒６１元。中海油服（０２８８３）發盈喜料去年扭虧為盈，賺３３００萬元人民幣，半日升

５﹒８６％，報１０﹒３元。

受油價造好拖累，航空股全線偏軟，南航（０１０５５）挫３﹒１８％，報８﹒５４元。東

航（００６７０）跌２﹒３４％，報６﹒２６元。國航（００７５３）跌２﹒３１％，報

１０﹒１６元。國泰（００２９３）獲高盛唱好，料其與卡塔爾航空將有更多營運合作，維持目

標價１４﹒６元，半日逆市上升２﹒３７％，報１２﹒９４元。



＊招行農行中行創高位，平保遇沽壓跌２％＊



內銀股個別發展，招行（０３９６８）昨日收市後公布去年多賺１３％，最多升２﹒５％，

高見３９﹒５元破頂，最終半日僅升０﹒５２％，報３８﹒７５元。農行（０１２８８）獲資金

掃貨，最多急升２﹒６％，報４﹒７３元，為半日最高位兼創上市新高，半日升２﹒３９％，報

４﹒７２元。中行（０３９８８）升１﹒５４％，報４﹒６３元，一度高見４﹒６４元，創近兩

年半新高。建行（００９３９）及工行（０１３９８）跟隨大市偏軟，前者軟０﹒３４％，報８

﹒７４元，後者跌１﹒３６％，報７﹒２３元。

平保（０２３１８）昨日破頂後遇沽壓，半日跌２﹒２３％，報９４﹒２５元。國壽

（０２６２８）則升１﹒７％，報２６﹒９元。太平（００９６６）跌１﹒７％，報３４﹒８元

。新華保險（０１３３６）跌１﹒３％，報５３﹒１元。

重磅股全線下滑，匯控（００００５）軟０﹒２９％，報８５﹒４５元。港交所

（００３８８）跌０﹒９９％，報３００﹒４元。騰訊（００７００）跌０﹒９７％，報４７０

元。中移動（００９４１）軟０﹒１２％，報８１﹒５元。（ｔｔ）

