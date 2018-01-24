《經濟通通訊社２４日專訊》齊家控股（０８３９５）明天（２５日）掛牌，於輝立證券暗
盤開０﹒１８４元，較招股價０﹒１５６元高出１７﹒９５％。若不計手續費，每手２００００
股賺５６０元。
該股於耀才證券交易場，現報０﹒１８１元，高招股價１６﹒０３％。（ｔｔ）
24/01/2018 16:20
【新股上市】齊家（８３９５）暗盤開０﹒１８４元高招股價１８％
《經濟通通訊社２４日專訊》齊家控股（０８３９５）明天（２５日）掛牌，於輝立證券暗
盤開０﹒１８４元，較招股價０﹒１５６元高出１７﹒９５％。若不計手續費，每手２００００
股賺５６０元。
該股於耀才證券交易場，現報０﹒１８１元，高招股價１６﹒０３％。（ｔｔ）
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