【新股上市】齊家（８３９５）暗盤開０﹒１８４元高招股價１８％

《經濟通通訊社２４日專訊》齊家控股（０８３９５）明天（２５日）掛牌，於輝立證券暗

盤開０﹒１８４元，較招股價０﹒１５６元高出１７﹒９５％。若不計手續費，每手２００００

股賺５６０元。

該股於耀才證券交易場，現報０﹒１８１元，高招股價１６﹒０３％。（ｔｔ）

