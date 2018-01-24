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即市新聞

24/01/2018 16:55

《盤後部署》內銀股有望繼續發力，港股短線應可企穩３３０００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》環球股市踏入２０１８年後升勢不斷，除外圍氣氛轉好帶動下
，人行放水亦令市場資金變得更加充裕，Ａ股持續回暖，港股近日更屢創新高，雖然部分中資金
融股及重磅股高位回吐，惟個別藍籌見追捧，包括中信股份（００２６７）及聯想集團
（００９９２）追落後，石油股升幅更見擴大，港股午後始見回升，更一度高見３３０１８，連
續六日創歷史新高，最終升２７點，報３２９５８，並連升７日，累漲１６１９點或５﹒２％。
主板總成交１８７８﹒４５億元，較昨日（２３日）減少５﹒１％。
　　國指升１３０點或０﹒９７％，報１３６２０點，並連升１９日，累升２００３點或
１７﹒２％。滬指升１１點或０﹒４％，報３５６０，連升７日，累漲１４８點或４﹒４％。

＊通用電氣日內放榜，或公布分拆業務細節＊

　　事實上，港股近期升勢強勁，美股表現貢獻不少。隨著美股於本月中進入季績期，大部分股
份業績普遍較市場預期佳，帶動美股連環破關，昨日（２３日）科技股Ｎｅｔｆｌｉｘ公布的季
績對辦，納指高見７４６５，創歷史新高，收升５２點，報７４６０點。美股於本周至下周陸續
有多隻重磅股放榜，市場持續季績造好下，美股有條件挑戰更高位，無疑有利港股向上。
　　另外，道指重磅股之一通用電氣將於日內美股盤前放榜，該股早前表示需就稅改政策於第四
財季計入一筆３４億美元的支出，以及作出６２億美元的保險準備金支出，市場對其業績表現已
有心理準備。不過，若該股公布更多分拆業務的細節，則不排除該股會借消息炒上，進而影響道
指走勢。

＊去年國企利潤增幅理想，成後市利好因素＊

　　早前人行宣布，會於明日（２５日）開始實施普惠金融定向降準，市場料措施落地將釋放長
期流動性３０００億元人民幣左右，預期內銀股會繼續成為市場焦點。雖然內銀股近期在北水帶
動下累積不少升幅，建行（００９３９）本月以來暫累升２１﹒１％，今日則見回吐，跌
０﹒５７％報８﹒７２元。事實上，市場憧憬內銀資產質素會進一步改善，推動淨息差擴闊，相
關因素或會反映在去年業績上，相信內銀股在三月業績期前，仍有向上突破動力。
　　另外，國家財政部公布，２０１７年國有企業營業總收入５２﹒２萬億元人民幣，同比增長
１３﹒６％；利潤總額亦增長２３﹒５％至２﹒９萬億元人民幣，預期不少國企股份去年業績會
有相當表現，成為後市一大利好因素。

＊板塊持續輪動，濠賭股內需股可看高一線＊

　　今日重磅股及中資金融股雖見回吐，但資金則轉向炒作石油股及個別落後藍籌，反映資金仍
然普遍看好後市。另外，農曆新年將近，作為傳統消費旺季，加上部分內需股去年走勢落後，短
線有望借勢炒上。濠賭股亦是短線焦點之一，受惠假期臨近等因素，訪澳旅客增長料會達到高峰
，美高梅（０２２８２）旗下「美獅美高梅」將於月內開幕，料會吸引更多遊客，有助賭收增幅
擴大。
　　雖今日港股通淨流入較昨日減少３７％，至３９﹒７６億元人民幣，但在眾多利好因素持續
發酵下，加上人行明日放水，內銀股會再有炒作空間，應可再成功突破兼企穩三萬三。不過，港
股短線升幅甚急，預期企穩三萬三後會先行於附近水平爭持。（ｔｔ）

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