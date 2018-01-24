《外地經濟》１１個ＴＰＰ成員國達成協議將在３月舉行簽署儀式

《經濟通通訊社２４日專訊》日本負責跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）談判的經濟產業大

臣茂木敏充表示，新版跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）的１１個協定國達成一項ＴＰＰ貿易協

議，

去年美國總統特朗普將美國撤出原本有１２個國家參與的ＴＰＰ協定，之後日本就一直在大

力游說挽救協定，新版協定名為ＣＰＴＰＰ或ＴＰＰ－１１。

加拿大之前一直希望該國能豁免其文化產品，以保護這些產品免受自由貿易的影響。茂木敏

充表示，各方已同意在協議生效後與加拿大就這個問題交換一份補充協議。（ｍｎ）

