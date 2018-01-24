《經濟通通訊社２４日專訊》日本首相安倍晉三將在冬奧會期間訪問南韓，並將與南韓總統
文在寅舉行峰會。
今屆冬奧會將於２月９日在南韓平昌舉行，安倍晉三表示，將在峰會上強調針對核武及導彈
開發項目繼續向北韓施壓的必要性。
另外，據報美國副總統彭斯將以更加高調的姿態出席冬奧會，以反擊北韓利用奧運作宣傳。
據悉，面對北韓領導人金正恩成功派團參加平昌冬奧會並與南韓隊在開幕式同時入場，彭斯將在
冬奧會期間進行一系列訪問。（ｍｎ）
24/01/2018 11:02
【朝鮮危機】安倍晉三將將在冬奧會期間訪問南韓
《經濟通通訊社２４日專訊》日本首相安倍晉三將在冬奧會期間訪問南韓，並將與南韓總統
文在寅舉行峰會。
今屆冬奧會將於２月９日在南韓平昌舉行，安倍晉三表示，將在峰會上強調針對核武及導彈
開發項目繼續向北韓施壓的必要性。
另外，據報美國副總統彭斯將以更加高調的姿態出席冬奧會，以反擊北韓利用奧運作宣傳。
據悉，面對北韓領導人金正恩成功派團參加平昌冬奧會並與南韓隊在開幕式同時入場，彭斯將在
冬奧會期間進行一系列訪問。（ｍｎ）
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