《異動股》國壽（０２６２８）漲約２％，獲野村續予買入

《經濟通通訊社２４日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價抽高２﹒０８％，最新報

２７元，盤中高見２７﹒１元，創約２個月高位；成交約３１９７萬股，涉資８﹒６１億元。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價３１﹒２６元人民幣，升０﹒４２％，成交１﹒８０億元人

民幣，涉及５７４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４１﹒４９％。

該股獲野村續予「買入」，以及目標價３６﹒９９不變。

現時，恆生指數報３２８３３，下跌９７點或０﹒３０％，主板成交２４６﹒９５億元。上

證綜合指數報３５５０，上升４點或０﹒１２％，成交５４１﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國太平（００９６６） ３４﹒９５元 下跌１﹒２７％

新華保險（０１３３６） ５３﹒３０元 下跌０﹒９３％

中人保 （０１３３９） ４﹒６１元 無升跌

中再保 （０１５０８） １﹒８６元 下跌１﹒０６％

中國平安（０２３１８） ９４﹒５５元 下跌１﹒９２％

中國財險（０２３２８） １７﹒０６元 下跌０﹒３５％

中國太保（０２６０１） ４２﹒１５元 上升０﹒７２％

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（ｇｖ）

