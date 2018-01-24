【駐京專電】陳吉寧：發展住房租賃市場，嚴格執行樓市調控措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市十五屆人大一次會議開幕，代市長

陳吉寧作２０１７年政府工作報告表示，今年要嚴格執行各項房地產調控政策措施，加強市場監

測和政策儲備，促進房地產市場平穩運行。完成１２００公頃住宅供地，擴大住房供給，穩定市

場預期。發展住房租賃市場特別是長期租賃，推進集體建設用地建設租賃住房。鼓勵產業園區建

設職工集體宿捨，規範住房租賃市場管理。

報告稱，截至２０１７年底，新建商品房價格連續１５個月環比不增長，二手房價格指數連

續８個月回落，房地產市場總體平穩。

