《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述文件指，海航集團正為早前買入的兩塊啟德地皮尋求
外部投資者，有關地皮的買入金額達１８億美元。
據悉，海航向每位投資者尋求最少１００萬美元的資金承諾，向一基金注資，有關基金提供
兩個投資類別，其中一項提供年均９％回報率，第二年回報有５％；另一項為四年期，在最後一
年可提供盈利４０％的回報。（ｃｈ）
24/01/2018 17:23
文件指海航正為兩幅啟德地皮發展尋求外部投資者
《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述文件指，海航集團正為早前買入的兩塊啟德地皮尋求
外部投資者，有關地皮的買入金額達１８億美元。
據悉，海航向每位投資者尋求最少１００萬美元的資金承諾，向一基金注資，有關基金提供
兩個投資類別，其中一項提供年均９％回報率，第二年回報有５％；另一項為四年期，在最後一
年可提供盈利４０％的回報。（ｃｈ）
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