文件指海航正為兩幅啟德地皮發展尋求外部投資者

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述文件指，海航集團正為早前買入的兩塊啟德地皮尋求

外部投資者，有關地皮的買入金額達１８億美元。

據悉，海航向每位投資者尋求最少１００萬美元的資金承諾，向一基金注資，有關基金提供

兩個投資類別，其中一項提供年均９％回報率，第二年回報有５％；另一項為四年期，在最後一

年可提供盈利４０％的回報。（ｃｈ）

