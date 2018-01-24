《經濟通通訊社２４日專訊》萬星控股（０８０９３）發出盈喜，預料截至去年１２月底止
中期除稅後淨溢利將按年增長４０倍，主要受惠於新業務分部（即提供移動支付技術支持以及互
聯網廣告設計及代理業務分部）收入增長及毛利率提高。（ｃｈ）
24/01/2018 17:34
【企業盈喜】萬星控股（８０９３）料中期稅後溢利增長４０倍
《經濟通通訊社２４日專訊》萬星控股（０８０９３）發出盈喜，預料截至去年１２月底止
中期除稅後淨溢利將按年增長４０倍，主要受惠於新業務分部（即提供移動支付技術支持以及互
聯網廣告設計及代理業務分部）收入增長及毛利率提高。（ｃｈ）
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