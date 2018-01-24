【夜期時段】即月期指最新報３２９２３點，升２６點，低水３６點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２９０３點，升６點，低水５５

點，最新報３２９２３點，升２６點，低水３６點，合約成交２３８６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３６０３點，升４點，低水１７點，最新報

１３５９８點，跌１點，低水２３點，合約成交２６７７張。（ｊｎ）

