《再戰明天》北京國際金融博覽會明展開，南韓公布第四季經濟增長

《經濟通通訊社２４日專訊》第十三屆北京國際金融博覽會明日展開，南韓公布第四季國內

生產總值。



＊第十三屆北京國際金融博覽會明日舉行＊



在外圍重要經濟活動上，第十三屆北京國際金融博覽會明日舉行，至２８日。

本港時間明午３：３０ｐｍ，瑞典央行舉行媒體早餐會議，央行總裁英韋斯將介紹央行周年

紀念年的一些計劃。

瑞典央行副總裁史金斯利參加世界經濟論壇會議（至２６日）。



＊南韓公布第四季國內生產總值＊



巴西金融市場明日因假期休市。

在數據方面，明晨１：００ａｍ，法國公布１２月總求職人數，料由３４５﹒４萬降至

３４３﹒５萬。

明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季消費者物價指數，季率料由０﹒５％降至０﹒４％；

年率料維持於１﹒９％。７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料

由１﹒５％放緩至０﹒１％；年率料由３﹒８％降至３﹒４％。７：５０ａｍ，日本公布一周外

資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券的資金流向。



＊香港公布１２月貿易收支＊



明午１：００ｐｍ，日本公布１２月超市銷售。４：３０ｐｍ，香港公布１２月貿易收支，

料貿赤由３９７億元擴大至４５９億元；進口年率料由８﹒６％降至７﹒２％；出口年率料由

７﹒８％降至７﹒３％。



＊維達和彭順派業績＊



在本港，明日維達國際（０３３３１）和彭順國際（０６１６３）公布年度業績。

ＴＣＬ多媒體（０１０７０）和富一國際（０１４７０）開股東特別大會。（ｈｏ）

