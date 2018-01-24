《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產表示，樓股升幅強勁，刺激樓市成交。太古城１月錄
得２５宗成交。分行促成成交單位為太古城觀海台南海閣低層Ｆ室，實用面積５８７平方呎，建
築面積７０１平方呎，２房間隔，向南，望園景。業主以１０２８萬元將單位易手，折合平均實
用呎價１７５１３元。
原業主於２０１４年１１月以７８０萬元買入單位，持貨４年，帳面獲利２４８萬元，單位
升值３２％。（ｂｉ）
24/01/2018 12:24
【本港樓市】太古城２房戶１０２８萬元沽，實呎價１﹒７５萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產表示，樓股升幅強勁，刺激樓市成交。太古城１月錄
得２５宗成交。分行促成成交單位為太古城觀海台南海閣低層Ｆ室，實用面積５８７平方呎，建
築面積７０１平方呎，２房間隔，向南，望園景。業主以１０２８萬元將單位易手，折合平均實
用呎價１７５１３元。
原業主於２０１４年１１月以７８０萬元買入單位，持貨４年，帳面獲利２４８萬元，單位
升值３２％。（ｂｉ）
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