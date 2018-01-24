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24/01/2018 13:11

【本港樓市】洪水橋泉薈３房套７０２萬元沽，創分層標準戶新高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產表示，元朗市中心樓價急升，購買力流向二線屋苑，
帶動二線屋苑成交急增，高價成交頻現。洪水橋泉薈平時成交疏落，本月急增至５宗成交，包括
一宗７０２萬元的分層標準戶新高價成交。
　　泉薈２座中層Ｂ室，實用面積７４５平方呎，建築面積９６７平方呎，３房套房間隔，成交
價７０２萬元，創屋苑分層標準單位樓價新高，折合實用呎價９４２３元。原業主於２０１１年
１月以４６０萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利２４２萬元或５３％。（ｂｉ）

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