《經濟通通訊社２４日專訊》易緯集團（０３８９３）發盈警，預料截至去年１２月底止六
個月綜合淨虧損將由４９０萬元增加至約８２０萬元。
於扣除上述非經常性上市開支前，集團截至２０１６年１２月底止六個月之綜合淨虧損約
９８０萬元。
董事會認為，集團綜合淨虧損增加主要由於集團若干主要客戶延遲推行彼等之業務策略導致
收入及毛利減少；以及集團於期間搬遷其總部及香港主要營業地點而令租金開支增加。（ｋｙ）
24/01/2018 16:57
【企業盈警】易緯集團料中期綜合淨虧損將增加至約８２０萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》易緯集團（０３８９３）發盈警，預料截至去年１２月底止六
個月綜合淨虧損將由４９０萬元增加至約８２０萬元。
於扣除上述非經常性上市開支前，集團截至２０１６年１２月底止六個月之綜合淨虧損約
９８０萬元。
董事會認為，集團綜合淨虧損增加主要由於集團若干主要客戶延遲推行彼等之業務策略導致
收入及毛利減少；以及集團於期間搬遷其總部及香港主要營業地點而令租金開支增加。（ｋｙ）
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