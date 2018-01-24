【企業盈警】迪臣建設料九個月純利可能減少，因建築業務純利跌等

《經濟通通訊社２４日專訊》迪臣建設（０８２６８）發出盈警，預期集團截至去年１２月

底止九個月之公司擁有人應佔綜合純利可能錄得減少。

根據董事會目前所得的資料，該綜合純利可能錄得減少主要由於集團投資有價證券所獲的變

現及未變現收益減少；來自公司擁有６０％的附屬公司疑似網絡詐騙事件，涉及由其銀行戶口欺

詐性轉移約１９００萬元人民幣的資金之撥備虧損；及集團建築業務純利減少。（ｋｙ）

