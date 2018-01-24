【本港樓市】萬科香港首服務式住宅落成，折實租金由２﹒３萬元起

《經濟通通訊社２４日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）全資附屬的萬科香

港宣布，旗下最新服務式住宅「Ｔｈｅ Ｌｕｎａ」（楹寓）正式落成並公開接受預租，即日起

至今年３月底的預租期內可享八折優惠，開放式單位折實租金由２２５６０港元起，預計項目於

今年４月起正式營運。

「Ｔｈｅ Ｌｕｎａ」樓高２９層，並提供１０５個服務式住宅單位，面積介乎３６５平方

呎至１７７１平方呎，包括開放式、一房及豪華一房標準戶型，以及兩房和頂層三房連天台特色

單位。（ｋｙ）

