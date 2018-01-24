【本港樓市】華懋：安達臣道地投資逾４５億，主推２房及３房單位

《經濟通通訊社２４日專訊》華懋集團以３１﹒１３億元獲批九龍觀塘安達臣道對出的住宅

地，每呎樓面地價為１﹒２萬元，屬市場預期上限。華懋集團表示，將主力提供２房及３房單位

，期望可打造東九龍地標式住宅物業。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，安達臣道項目屬市區罕有地皮，加上預料部分單位可享有

海景，且東九龍區內發展愈趨成熟，故非常高興投得此項目，預計投資額為４５至５０億元。

該地皮面積約５﹒７６萬平方呎，估計最高可建樓面面積約２５﹒９３萬平方呎，作住宅

（乙類）發展。（ｋｙ）

