《經濟通通訊社２４日專訊》華懋集團以３１﹒１３億元獲批九龍觀塘安達臣道對出的住宅
地，每呎樓面地價為１﹒２萬元，屬市場預期上限。華懋集團表示，將主力提供２房及３房單位
，期望可打造東九龍地標式住宅物業。
華懋集團銷售部總監吳崇武表示，安達臣道項目屬市區罕有地皮，加上預料部分單位可享有
海景，且東九龍區內發展愈趨成熟，故非常高興投得此項目，預計投資額為４５至５０億元。
該地皮面積約５﹒７６萬平方呎，估計最高可建樓面面積約２５﹒９３萬平方呎，作住宅
（乙類）發展。（ｋｙ）
24/01/2018 18:40
【本港樓市】華懋：安達臣道地投資逾４５億，主推２房及３房單位
《經濟通通訊社２４日專訊》華懋集團以３１﹒１３億元獲批九龍觀塘安達臣道對出的住宅
地，每呎樓面地價為１﹒２萬元，屬市場預期上限。華懋集團表示，將主力提供２房及３房單位
，期望可打造東九龍地標式住宅物業。
華懋集團銷售部總監吳崇武表示，安達臣道項目屬市區罕有地皮，加上預料部分單位可享有
海景，且東九龍區內發展愈趨成熟，故非常高興投得此項目，預計投資額為４５至５０億元。
該地皮面積約５﹒７６萬平方呎，估計最高可建樓面面積約２５﹒９３萬平方呎，作住宅
（乙類）發展。（ｋｙ）
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