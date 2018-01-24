《經濟通通訊社２４日專訊》栢能集團（０１２６３）發盈喜，預期集團截至去年１２月底
止年度，股東應佔溢利大幅增長多於一倍。
公司指，盈利上升主要是由於今年下半年的銷售有強勁增長，增長動力來自區塊鏈應用程式
和平台對圖像顯示卡的強大需求，對電競比賽熱切程度的提升增加對電競遊戲硬件的需求。
（ｋｙ）
24/01/2018 18:08
【企業盈喜】栢能料年度純利大幅升逾一倍，因下半年銷售增長強勁
《經濟通通訊社２４日專訊》栢能集團（０１２６３）發盈喜，預期集團截至去年１２月底
止年度，股東應佔溢利大幅增長多於一倍。
公司指，盈利上升主要是由於今年下半年的銷售有強勁增長，增長動力來自區塊鏈應用程式
和平台對圖像顯示卡的強大需求，對電競比賽熱切程度的提升增加對電競遊戲硬件的需求。
（ｋｙ）
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