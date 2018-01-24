【新股上市】英馬斯輝立暗盤收報０﹒５２元，每手賺２７００元

《經濟通通訊社２４日專訊》英馬斯集團（０８１３６）明日首掛。該股於輝立暗盤收報

０﹒５２元，較招股價０﹒２５元高１０８％。以每手１萬股計算，不計手續費，每手賺

２７００元。

該股於耀才暗盤收報０﹒５１元，較招股價高１０４％。不計手續費，每手賺２６００元。

（ｌｙ）

