《經濟通通訊社２４日專訊》英馬斯集團（０８１３６）明日首掛。該股於輝立暗盤收報
０﹒５２元，較招股價０﹒２５元高１０８％。以每手１萬股計算，不計手續費，每手賺
２７００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒５１元，較招股價高１０４％。不計手續費，每手賺２６００元。
（ｌｙ）
24/01/2018 18:56
【新股上市】英馬斯輝立暗盤收報０﹒５２元，每手賺２７００元
《經濟通通訊社２４日專訊》英馬斯集團（０８１３６）明日首掛。該股於輝立暗盤收報
０﹒５２元，較招股價０﹒２５元高１０８％。以每手１萬股計算，不計手續費，每手賺
２７００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒５１元，較招股價高１０４％。不計手續費，每手賺２６００元。
（ｌｙ）
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