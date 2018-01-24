《經濟通通訊社２４日專訊》國茂控股（０８４２８）發出盈警，料截至去年底止九個月錄
得不超過８５０萬元的除稅後虧損，２０１６年同期除稅後溢利則約為２００萬元。
該公司指預期錄得虧損，由於長沙灣餐廳及元朗餐廳分別於２０１６年７月及２０１６年
１０月結業；及經濟疲弱導致現有餐廳收入減少。（ｌｙ）
24/01/2018 17:27
【企業盈警】國茂控股料九個月除稅後虧損最多８５０萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》國茂控股（０８４２８）發出盈警，料截至去年底止九個月錄
得不超過８５０萬元的除稅後虧損，２０１６年同期除稅後溢利則約為２００萬元。
該公司指預期錄得虧損，由於長沙灣餐廳及元朗餐廳分別於２０１６年７月及２０１６年
１０月結業；及經濟疲弱導致現有餐廳收入減少。（ｌｙ）
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