《小傳日記》魚缸衝破三萬三，六連破頂無得彈！

《小傳日記》花旗國科技股Ｎｅｔｆｌｉｘ推動標指同納指再度破頂，不過魚缸噚晚（２３

日）夜期收報３２８７４點，唔見３７點，可見資金都唔係失晒理智。只係魚缸勢頭始終太強，

今日（２４日）喺高位震盪嘅局面下仍然可以繼續破頂。魚缸早段走勢比較震盪，由於噚日已經

連續五日創歷史新高，兼連升六日累升近千六點，今朝開市一班好友都猶猶豫豫，於是魚缸低開

２３點報３２９０７點，最低腳軟２０２點低見３２７２８點，幸好之後喺賣油佬、錢莊佬頂住

之下收窄跌幅，之後仲愈升愈多，尾市突破三萬三，高見３３０１８點創歷史新高，係連續第六

日創歷史新高！最終魚缸埋單彈起２７點，報３２９５８點。魚缸水頭仍然充足，全日成交就有

１８７８﹒４億銀，減少５巴仙。

國貨就飛起１３０點或０﹒９７巴仙，報１３６２０點，連升１９日累漲二千點或逾１７巴

仙，升勢真係勁到唔使講嘢。



＊定向降準前建工唞下氣，油價高高高三桶油齊衝＊



喺人行開始實施普惠金融定向降準前夕，內銀佬今日漲跌互見，農行（０１２８８）跳起逾

４巴仙破頂，收報４﹒８銀；中行（０３９８８）盤中高見４﹒７銀創兩年半高，埋單有３巴仙

落袋。野村點名話招行（０３９６８）貸款增長收縮，不過都有唔夠１巴仙落袋，報３８﹒６銀

。建行（００９３９）同工行（０１３９８）回一回氣約半個巴仙，分別收８﹒７３銀及

７﹒２８銀。

國際油價再度造好喇，紐約期油噚日就創咗近三年收市新高，「三桶油」借機會急起直追，

齊齊衝到前一前！祖國石油（００８５７）最叻仔，最多跳高過逾７巴仙見６﹒３４銀，係

２０１５年１０月以嚟新高，收市都有逾５個巴仙進帳報６﹒２１銀，做埋是日最醒神藍戰士！

緊隨其後嘅祖國石化（００３８６）都好勁揪，彈起近５巴仙，報６﹒８５銀；中海油

（００８８３）都踢高３巴仙，報１２﹒８２銀。

受油價帶動嘅仲有油服佬，安東油田服務（０３３３７）就飛起近１８巴仙，報１﹒５３銀

，仲創過近兩年半新高。



＊砵砵車溜後比亞迪失威，落後股追升壽仔祖移俏＊



今日砵砵車回下氣，讓畀其他板塊接力。雖然中金維持比亞迪（０１２１１）「掃貨」評級

，「他屐」８２銀不變，不過全日仍碌低逾２巴仙，報７５﹒４銀。行業大哥吉利

（００１７５）亦唔見逾１巴仙，報２５﹒８５銀。至於華晨（０１１１４）就腳軟近２巴仙，

報１９﹒０４銀。

噚日破頂高見９８﹒８５銀嘅平保（０２３１８）今日先向下跣低逾２巴仙，報９４銀成為

最差表現藍戰士，不過距離１００蚊關口仍然只係咫尺之遙。街坊壽仔（０２６２８）獲野村續

予「掃貨」評級，「他屐」３６﹒９９銀不變，今日表現比平保仲好，彈起近２巴仙，報

２６﹒９５銀。至於太平（００９６６）就無咗逾３巴仙，報３４﹒３銀。

其他重磅藍戰士表現各異，ＱＱ（００７００）回吐逾１個巴仙報４６９銀，大象

（００００５）升唔夠半個巴仙報８５﹒８５銀，祖移（００９４１）有超過１巴仙升幅，算係

好叻仔啦！



＊兩蚊人仔息麗珠又彈起，內房個別走雅居樂失樂＊



中生製藥（０１１７７）獲摩通籲買，仲畀咗個２１銀嘅「他屐」，今朝曾經衝前超過２巴

仙，高見１５﹒９２銀破頂，不過之後好快就腳仔軟轉跌，最終跌低近１巴仙，報１５﹒４６銀

。至於街坊們表現就各異，麗珠（０１５１３）擬派２蚊人仔特別息，最多跳過近５巴仙破頂，

埋單就升幅收窄，跳起近２巴仙，報６７﹒３銀。

新城發展（０１０３０）個仔滬Ａ附屬新城控股發盈喜，預計年度純利會增加六成至一倍，

帶動阿媽新城發展曾經彈起過逾６巴仙，但埋單都要倒跌近１巴仙，收報７﹒３８銀。

雅居樂（０３３８３）公布，合資格股東每持有５０股，就可以認購１手分拆上市嘅雅生活

，但消息就唔太幫到手，仍然跌低近４巴仙，收報１４﹒２８銀。

禹洲地產（０１６２８）之前一早復咗賽，公司宣布向沿海家園（０１１２４）買入幾個內

房項目，今日終於到沿海家園復賽，公司宣布出售事項作價近４６億銀，另外預計會錄得收益逾

８億銀。沿海家園市值原本只係十幾億，消息一出，一開市沿海家園就高開近四成，之後仲愈升

愈有，一度高見０﹒５４銀破轉格位，升幅近九成。最終公司收報０﹒４６銀，飛起５９巴仙，

勁！



＊收購證券商路訊通飛升，股仔洗白白驚嚇度爆燈＊



以前係九巴嘅仔嘅路訊通（００８８８）就宣布收購證券業務，作價２﹒７億銀，目標公司

名為泰達資產管理，公司仲打算將自己個名改做「貝森金融」，消息刺激股價跳高逾１９巴仙，

報１﹒５４銀。

至於另一邊廂，ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）就突然被洗倉，急跪低五成，報１﹒７５銀，

成為最弱魚毛，認真嚇人！請請！



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