【史上新高】港股曾突破三萬三再創新高，升２７點收報３２９５８

《經濟通通訊社２４日專訊》美股隔晚（２３日）在科技股Ｎｅｔｆｌｉｘ季績強勁推動下

，標指及納指再度破頂。惟港股在連升六日累漲１５９２點後回吐，今早低開２３點報

３２８７４點，雖然有石油股回勇，但最多仍挫２０２點，低見３２７２８。大市於午後收窄跌

幅，在券商股及個別內銀發力下，恆指並曾拗腰倒升，曾突破三萬三，最多升８８點高見

３３０１８，再刷新歷史新高，連續第六日破頂。最終收報３２９５８，上升２７點或

０﹒０９％。主板成交１８７８﹒４５億元，較上日減少５﹒１２％。

國指升１３０點或０﹒９７％，報１３６２０點。滬指漲１２點或０﹒３７％，報３５５９

點。



＊三桶油回勇領漲大市，中信証券抽升１２％＊



國際油價造好，紐約期油上日升１﹒４％，創三年收市新高，刺激「三桶油」回勇，並領漲

藍籌股。中石油（００８５７）上升５﹒２５％，報６﹒２１元，最多曾升７﹒４６％高見

６﹒３４元，創２０１５年８月以來新高，為最佳表現藍籌股；中石化（００３８６）升

４﹒５８％，報６﹒８５元；中海油（００８８３）漲３﹒０６％，報１２﹒８２元。

油服股亦跟隨造好，安東油服（０３３３７）最多曾飆升２５﹒３８％，高見１﹒６３元創

兩年半高，最終收報１﹒５３元，上升１７﹒６９％。

大市造好帶動券商股抽高，中信証券（０６０３０）發力最多上升１２﹒２２％，高見

２２﹒９５元，創兩年半高，最終收報２２﹒９元，漲１１﹒９８％。

重磅股方面，騰訊（００７００）下跌１﹒１８％，報４６９元；匯控（００００５）上升

０﹒１７５％，報８５﹒８５元；港交所（００３８８）下跌０﹒６６％，報３０１﹒４元；友

邦（０１２９９）下跌０﹒２２％，報６６﹒９元；中移動（００９４１）漲１﹒４７％報

８２﹒８元。



＊平保昨破頂後遇沽壓，沿海復牌爆升近六成＊



平保（０２３１８）上日破頂後遇沽壓，今日最多曾挫２﹒８５％低見９３﹒６５元，最終

下跌２﹒４９％，報９４元，為最差表現藍籌股。

內銀股漲跌互見，農行（０１２８８）再升４﹒１２％，報４﹒８元；建行（００９３９）

下跌０﹒４６％，報８﹒７３元；中行（０３９８８）上升３﹒０７％，報４﹒７元；工行

（０１３９８）跌０﹒６８％收７﹒２８元；招行（０３９６８）雖被野村指貸款增長收縮，最

終仍上升０﹒１３％，報３８﹒６元。

汽車股逆市走低，廣汽（０２２３８）下跌２﹒４％，報１７﹒１元；比亞迪

（０１２１１）下跌２﹒２１％，報７５﹒４元；東風（００４８９）下跌１﹒４１％，報

９﹒７７元。

沿海家園（０１１２４）料售內房項目大賺逾８億元，復牌後最多曾爆升８６﹒２１％，最

終升幅收窄至５８﹒６２％，報０﹒４６元，為第二大升幅個股。路訊通（００８８８）斥

２﹒７億元購泰達資產管理，並擬易名為貝森金融，上升１９﹒３８％，報１﹒５４元。

（ａｌ）

