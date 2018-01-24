【僭建風波】鄭若驊將到司法委員會，梁美芬：爭取延長會議時間

《經濟通通訊社２４日專訊》律政司司長鄭若驊昨晚改變決定，提早於２月５日前到立法會

司法及法律事務委員會接受議員質詢。委員會主席梁美芬表示，已與副主席郭榮鏗商討有關特別

會議的日期和時間，首選是下周一（２９號）下午４時半。

梁美芬表示，「不希望司長遲過下星期到立法會」，初步希望安排兩小時的會議時間，給予

議員就其僭建事件提問的時間。郭榮鏗相信，兩小時足夠司長解答所有問題，至於民主派會否撤

回傳召鄭若驊的議案，郭榮鏗表示須視乎鄭若驊在特別會議時的態度如何。（ｃｗ）（ｚｚ）

