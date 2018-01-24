《神州經脈》樂視復牌跌停，創板反高潮升２﹒６％，人幣再升

《經濟通通訊社２４日專訊》有Ａ股「定時炸彈」之稱的樂視網（深：３００１０４）今日

復牌，創業板反高潮大升２﹒６％，錄５個月以來最大單日升幅。滬綜指收升０﹒３７％，報

３５５９﹒４７點，再創逾兩年收市新高，連升第七日；深成指收升０﹒４５％，報

１１６０７﹒５７點，創逾兩個月收市高位。兩市全日成交大增１５％，至６００７億元（人民

幣．下同），為上周三（１７日）以來再次突破６０００億元。



＊全日仍錄３３５１萬元成交＊



曾為創業板第一大權重股、停牌逾９個月的樂視網，甫一復牌即毫無懸念跌停，報１３﹒８

元，堆積在跌停板上的拋盤高達逾８５０萬手。

早前有公募基金對樂視網進行估值調整，最大跌幅近７５％，最低股價被調低至３﹒９元，

相當於１３次跌停板。即便如此，樂視全日仍錄３３５１萬元成交額。

市場人士指，對於二級市場投資者而言，樂視網可謂利空出盡，接下來就是市場博弈，因此

創業板反彈在意料之中。

據《彭博社》引述知情人士稱，中國證券監管部門正在密切關注樂視復牌對市場的影響，一

旦市場其他股票受樂視網影響出現大幅波動，政府相關資金隨時準備入市維穩，但不涉及買入樂

視網股票。



＊中間價四連漲＊



美元指數觸及９０關口，為２０１４年１２月以來最低。人民幣兌一美元中間價今報

６﹒３９１６，較上個交易日升９３點子，錄四連漲及２０１５年１２月４日以來最高。

在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５９點子，之後迅速升近２００點，收盤升１６７點子，

報告６﹒３８７５，為２０１５年１１月２０日以來官方收盤新高。

分析員指，美指頻頻下行而人民幣穩步走高，如此單邊走勢也考驗監管的政策定力，近期市

場對監管可能出手的傳言愈來愈多。但和其他主要幣種相比，人民幣兌美元的反應仍較合理，並

不需要過分擔憂。



＊北京今年增速６﹒５％左右＊



北京市代市長陳吉寧於政府工作報告表示，２０１８年，北京ＧＤＰ增速６﹒５％左右，另

外，今年細顆粒物年均濃度力爭繼續下降。今年要嚴格執行各項房地產調控政策措施，加強市場

監測和政策儲備，促進房地產市場平穩運行。

他還指，要制定實施本市京津冀協同發展新三年行動計劃；全方位支持雄安新區建設，落實

與河北省簽訂的戰略合作協議，加緊學校、醫院等項目落地，推進雄安新區中關村科技園建設，

切實做到雄安新區需要甚麼就支持甚麼。

此外，圍繞行政辦公、商務服務、文化旅游三大主導功能，發展新產業新業態，推進運河商

務區、環球主題公園等建設，促進產城融合。



＊京東擬將物流業務中港上市＊



京東創始人暨ＣＥＯ劉強東接受《ＣＮＢＣ》訪問時表示，集團的物流業務可能今年上巿，

而香港和內地都是上市備選地。

本月中有外電引述消息報道，京東擬為物流業務融資最少２０億美元（約１５６億港元），

並計劃分拆在海外上市。

劉強東在瑞士出席達沃斯論壇時指出，京東金融沒有謀求自己做銀行、證券、傳統金融那一

套東西，但未來如果有需要還是會申請金融牌照，坦言「拿牌照是為了業務能夠合規開展。」

他又稱，京東的投資緊跟國家「一帶一路」的倡議，把出海的第一站放在印尼，第二站是泰

國。今年計劃去越南等東南亞國家。京東「走出去」不會是單獨的某一部分，一定是電商、物流

、金融和技術業務四項業務一起走出去。



＊外資持境內股票續破萬億元＊



人民銀行公布，去年１２月底境外機構及個人持有境內股票１﹒１７萬億元，按月增加

５５４﹒８５億元，連續四個月突破１萬億元。

外資持有境內債券則有１﹒２萬億元，按月增４２９﹒３４億元。

按此測算，外資去年全年增持境內股票５２５５億元，而債券則增持３４６２億元。



＊傳國資委要求央企必須盈利＊



據外電引述知情人士透露，國務院國資委近日向國企高層傳達，要求９８家央企今年必須盈

利，政府正加大對這些企業的監督力度。

國資委的數據顯示，中國央企２０１７年的合併淨利潤達到１﹒４萬億元，同比增長１５％

，為五年來最快增速。

國企擁有中國約４０％的工業資產，提供近２０％的城鎮就業崗位，為此政府數年來一直尋

求改革國企以支持經濟。（ｊｙ）

