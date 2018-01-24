【聚焦人幣】中銀國際：上調人民幣兌美元今年底預測至６﹒３算

《經濟通通訊社２４日專訊》中銀國際今天發表報告上調今年底人民幣兌美元預測至６﹒３

，此前為６﹒４５；上調明年底預測至６﹒５，此前為６﹒６５。由於非美元地區經濟大幅超出

預期，美元短期偏弱，預計美元指數今年或下跌５％。



＊人民幣或會更大幅雙向波動＊



報告指，隨著中國經濟金融形勢穩定和人民幣走強，央行逐步取消了２０１５－２０１６年

的一些臨時性管制措施。人民幣匯率政策正從應對波動階段回歸到正常狀態，央行干預明顯減少

，市場逐步發揮更大作用，人民幣匯率或會更大幅度雙向波動。

該行預計人民幣兌美元在２０１９年依然保持相對平穩，或略有回調。一方面由於美國加息

幅度很可能超出目前市場預期，而全球相繼進入升息周期後市場對復甦前景的擔心可能開始抬頭

；另一方面中國經濟受房地產市場和基礎設施投資放緩的影響，可能面臨一定下行壓力。



＊內地大幅緊縮可能性降低＊



報告說，美國的經濟復甦和加息進度基本符合市場共識，但歐元區、日本和新興市場的經濟

表現遠勝預期，這些非美地區正從過去幾年債務危機或政治風險的「底部」走出，表現出強勁的

復甦勢頭。同時，中國政府對經濟成長前景的預期似乎比市場投資者更為謹慎，將降低政策大幅

緊縮的可能性，短期內上調存貸款基準利率的概率較低。（ｃｌ）

