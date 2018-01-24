【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１６７點子，報６﹒３８７５

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８７５，

較上個交易日４時３０分收盤價升１６７點子，為２０１５年１１月２０日以來官方收盤新高。

全日在６﹒３８５０至６﹒３９８３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６７點子，報６﹒３９２０。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３９１６，較上個交易日升９３點子，錄四連漲及

２０１５年１２月４日以來最高。（ｊｙ）

