《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１６，較上個交易日升
９３點子，錄四連漲及２０１５年１２月４日以來最高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５９點子，迅速飆升近２００點，高見
６﹒３８５０，錄逾２５個月高位。（ｊｙ）
24/01/2018 09:39
【聚焦人幣】在岸人幣兌美元飆升近２００點，高見６﹒３８５０
《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１６，較上個交易日升
９３點子，錄四連漲及２０１５年１２月４日以來最高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５９點子，迅速飆升近２００點，高見
６﹒３８５０，錄逾２５個月高位。（ｊｙ）
|專訪24/01/2018
【金融科技】科學園: 創科不只著眼金融 得人才得天下
|板塊分析24/01/2018
優惠政策完結 汽車業靠SUV撐起增長
|剖析天下24/01/2018
油價可否企穩70美元？
|剖析天下24/01/2018
利好因素漸退 美股下行壓力將現
|國際動態24/01/2018
Netflix盈利按年升178% 市值破千億美元
|生財有道23/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信証】A股入摩成交火熱 券商龍頭仲有大把水位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰