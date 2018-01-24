【聚焦人幣】在岸人幣兌美元飆升近２００點，高見６﹒３８５０

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１６，較上個交易日升

９３點子，錄四連漲及２０１５年１２月４日以來最高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５９點子，迅速飆升近２００點，高見

６﹒３８５０，錄逾２５個月高位。（ｊｙ）

