《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述國家開發銀行航空租賃部門負責人稱，海航集團擁
有穩健的航空業務，該集團若出了問題對誰都沒好處。
國開行旗下國銀航空租賃總裁Ｐｅｔｅｒ Ｃｈａｎｇ稱，國家開發銀行在本案中的曝險很
大，「預計我們將在某個時候介入和願意伸出援手，海航出問題對我們沒有好處。」其強調，海
航集團的航空事業表現不差。（ｊｙ）
24/01/2018 12:07
【海航動向】消息指國開行航空租賃部負責人稱願對海航伸以援手
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述國家開發銀行航空租賃部門負責人稱，海航集團擁
有穩健的航空業務，該集團若出了問題對誰都沒好處。
國開行旗下國銀航空租賃總裁Ｐｅｔｅｒ Ｃｈａｎｇ稱，國家開發銀行在本案中的曝險很
大，「預計我們將在某個時候介入和願意伸出援手，海航出問題對我們沒有好處。」其強調，海
航集團的航空事業表現不差。（ｊｙ）
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