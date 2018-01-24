【海航動向】消息指國開行航空租賃部負責人稱願對海航伸以援手

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述國家開發銀行航空租賃部門負責人稱，海航集團擁

有穩健的航空業務，該集團若出了問題對誰都沒好處。

國開行旗下國銀航空租賃總裁Ｐｅｔｅｒ Ｃｈａｎｇ稱，國家開發銀行在本案中的曝險很

大，「預計我們將在某個時候介入和願意伸出援手，海航出問題對我們沒有好處。」其強調，海

航集團的航空事業表現不差。（ｊｙ）

