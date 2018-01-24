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24/01/2018 10:24

【金融科技專訪】科學園︰創科不只著眼金融，得人才得天下

　　《經濟通通訊社記者梁杰華２４日報道》鄰近地區如中國大陸、南韓等地，創科範疇走在前
列位置。瑞典ＥａｓｙＰａｒｋ公布的「２０１７年智慧城市指數」，香港只得５﹒２９分排６
８位，較日本、台灣、南韓、新加坡等亞洲地區落後。
　　讓港人對科技發展有切身感受的，莫過於「支付寶」、「微信支付」等移動支付工具冒起，
並殺入香港市場。喚醒眾人關注創新科技之外，亦重新檢視香港的創科發展速度。不過科學園電
子、信息及通訊科技、智慧城市主管楊天寵強調，香港亦不需要妄自菲薄，以為本地科研必然落
後。
　　楊天寵渴望釐清一點，創科非單單改變人類的支付習慣，更深層的是各行各業將受其帶動，
例如利用人工智能、大數據、區塊鏈的應用，最後達致全面的智慧城市規劃。他續舉例，ＤＬＴ
（分布式分類帳技術）可應用於食物供應鏈的範疇，從農場輸出食品起追蹤，一直至批發、分銷
到各個零售點，以其不容許改動文件內容的特性，建立完善的紀錄系統。

＊支付工具「亂局」中見機遇＊

　　香港移動支付市場尚未飽和，企業都想分一杯羹，搶佔先機。在本地滲透率高的信用卡，亦
著手研發以手機使用ＮＦＣ（近場通訊技術），甚至老早已是電子錢包先河的「八達通」，實際
亦是移動支付的另一大方向。楊天寵表示，芸芸眾多支付工具當中，若有創科公司可以作出跨平
台統合的話，將會是一大機遇。
　　內地發展歷程可以借鏡，科學園卻認為，與香港情況不盡相同。前者改革開放之後，經濟高
速發展，更容易孕育出各種金融科技公司。另外對相關範疇的監管模式，中港做法各異，例如民
眾資金出路較少，則催生了「支付寶」、「餘額寶」等另類的金融工具。

＊大學肩負培訓角色全球求才若渴＊

　　本地創科的長遠發展，有賴由人才培訓工作做起。楊天寵以數據分析為例，未來數年全球大
約需要４００萬有關人才，大學教育將會是培育重鎮。科學園與職業訓練局早有合作，課程編排
上還會使用到園區內的ＤａｔａＳｔｕｄｉｏ。
　　楊氏續稱，科學園會積極吸引海外、國內的科技公司來港成立研究點，為本地畢業生提供更
多出路。他同時亦欣賞有大學教授率領本科以及博士後學生，成立初創企業，以實戰經驗裝備好
本地人才。

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