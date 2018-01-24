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24/01/2018 10:24

【金融科技專訪】科學園：冀成智慧城市楷模，試行企業大數據分析

　　《經濟通通訊社記者梁杰華２４日報道》去年年底，創新及科技局公布《香港智慧城市藍圖
》，提倡以創科提升城市管理成效並改善市民生活質素，就著出行、生活、環境、市民、政府以
及經濟六大範疇，規劃未來五年以創科為重點的發展計劃。面對迎接「工業革命４﹒０」時代，
香港科學園於推動大數據使用的普及化，園區內的數據工作室（ＤａｔａＳｔｕｄｉｏ）啟用將
近一年，鼓勵開放數據，使得企業與有關研究單位能夠互惠互利。

＊數據中心逾４００登記會員，發掘潛在企業應用方案＊

　　ＤａｔａＳｔｕｄｉｏ成立目的是為企業和創科公司之間建立數據共享平台。科學園電子、
信息及通訊科技、智慧城市主管楊天寵指出，ＤａｔａＳｔｕｄｉｏ目前錄得超過４４０個已登
記的數據研究單位，有關會員可享有９０天的數據使用權。不過如何誘使各企業提供數據作研究
，卻是項目持續發展的關鍵。
　　楊氏認為，現時企業內部坐擁大量數據，礙於自身機構方針、資源等問題而未進一步探討大
數據的可行性。故此，科學園期望ＤａｔａＳｔｕｄｉｏ將企業數據能轉化至日常業務應用，例
如提升產品質素以及客戶服務體驗等範疇，從當下數據發掘潛在價值，企業參與態度則會更積極


＊試行「無現金支付」園區＊

　　無現金支付成近年創新熱話，科學園園區內有４０多家商戶，涉及１３０００多人，科學園
認為，其有潛質為智慧城市作先導計劃，試行「無現金城市」的概念，有大約９５％的商戶均有
採用無現金的交易方式。除試行新的支付模式外，楊天寵稱更為重要的是，園內能夠作為開發者
的ＴｅｓｔｉｎｇＬａｂ，透過使用者親身的意見回饋，調整應用程式的研發方向。
　　初創企業有聲音指「開戶難」，科學園亦為有關企業與銀行界作橋樑，引入銀行體系在園區
開設分行，匯豐銀行與中銀（０２３８８）分別先後進駐，前者更成立研究中心，了解園內初創
公司的實際運作。這類直接的客戶接觸，初創公司在借貸、開戶方面可得到銀行的適切照顧。楊
天寵指，會與更多本地及跨國銀行密切聯繫，完善園內生態圈。
　
＊《經濟通》主辦「金融科技大獎２０１７」＊　

　　另外，《經濟通》主辦的「金融科技大獎２０１７」，科學園及數碼港同為協辦機構，同時
得到德勤、畢馬威兩大會計師事務所作為贊助商。頒獎典禮將於下周一（２９日）舉行，屈時會
頒發包括電子支付、網絡安全、區域鏈方案在內等多個金融科技大獎。

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