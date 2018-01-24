【ＩＰＯ反應】消息指，鉅京（０８４５０）孖展暫未足額

《經濟通通訊社２４日專訊》消息人士指，金融印刷服務商鉅京（０８４５０）昨日（２４

日）首日招股，兩間證商共借出１４０萬元孖展額，未足額。

商鉅京昨日至周五（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約１０％即２５００

萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計算，入場費

２４２４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。（ｇｌ）

