《日入而息》港交所或明年推「倫港通」，華懋３１億奪安達臣道地

《今天重點》﹡港交所（００３８８）今年首要大事為完成上市改革，冀首季就修定上市規

則諮詢；港交所李小加稱同股不同權公司助增成交量，將聘請更多上市部專

才；李小加稱本港市場更依靠自身推動，「倫港通」或明年推出

﹡安達臣道地以３１億上限價批予華懋，呎價１﹒２萬元；華懋指安達臣道地

投資逾４５億，主推２房及３房單位



《即日市況》﹡港股曾突破三萬三再創新高，升２７點收報３２９５８



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４％七連升，創板飆２％沒受樂視網影響



《美元匯價》﹡美元弱勢已成，英鎊走出跌市；歐元最新報１﹒２３３１╱３４，日圓最新

報１０９﹒５３╱５４



《公司業績》﹡置富產業信託（００７７８）可分派收益升４％，末期每基金分派

２５﹒２５仙

﹡五礦資源（０１２０８）第四季電解銅產量按年跌１２％

﹡筆克遠東（００７５２）全年少賺６﹒３％至２﹒８１億元，連特別息派

１４仙

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）第三季香港同店銷售升２﹒４％，累計九個月仍跌

３﹒９％

﹡中信証券（０６０３０）去年淨利潤增長約１０﹒６％



《公司資訊》﹡中璽國際（００２６４）認購香港畫廊三成股權，代價２０００萬元

﹡第一信用（０８２１５）主席冼國林入稟控康證，要求歸還股份

﹡鼎和礦業（００７０５）訂備忘收購進口商品分銷服務商

﹡停牌逾９個月今復牌，樂視網（深：３００１０４）毫無懸念一字跌停；樂

視復牌跌停，創板反高潮升２﹒６％，人幣再升

﹡置富產業信託（００７７８）出售和富薈所得２０億用作還債及收購，料續

租租金增長維持

﹡港交所（００３８８）今年首要大事為完成上市改革，冀首季就修定上市規

則諮詢；港交所李小加稱同股不同權公司助增成交量，將聘請更多上市部專

才；李小加稱本港市場更依靠自身推動，「倫港通」或明年推出

﹡小米表示不評論上市詳情，繼續維持紅米及小米兩條產品線

﹡香港電訊（０６８２３）建物聯網生態圈，已與部分企業簽約

﹡美圖公司（０１３５７）澄清與以太秀秀區塊鏈方案無關係

﹡新地（０００１６）料Ｖ ｃｉｔｙ新年人流及營業額升１５％至２０％

﹡中國長遠（００１１０）就國土資源部採礦權重續申請取專業意見

﹡文件指海航正為兩幅啟德地皮發展尋求外部投資者



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）中標深圳交通項目，金額２３５億人幣

﹡高迎欣因工作調動辭去中國銀行（０３９８８）副行長

﹡兗州煤業（０１１７１）第四季商品煤銷量上升逾３２％

﹡五礦資源（０１２０８）提前償還貸款，每年節省２６００萬美元利息

﹡越秀交通基建（０１０５２）１２月廣州北二環高速路費收入升逾２０％

﹡銀建國際（００１７１）出售７５０萬股中國銀聯，作價近２億人幣



《神州民企》﹡優源控股（０２２６８）發行２２００萬美元可換股債

﹡雅居樂（０３３８３）宣布每持５０股可認購１股雅生活

﹡興業太陽能（００７５０）與湯加電力合建能源儲備系統解決方案

﹡麥盛資本（０１１９４）委任陳勝為行政總裁

﹡中國節能海東（０２２２８）進入除牌第三階段，或被取消上市地位



《中國要聞》﹡人行副行長陳雨露稱人行正審慎從嚴地批設市場化個人徵信機構

﹡中證監表示７家公司ＩＰＯ上會，６家被否１家通過

﹡北京住建委表示嚴懲金融機構變相加槓桿、首付貸行為

﹡證監會副主席方星海稱系統屬性決定試圖做空中國來牟利行不通

﹡中央政治局劉鶴稱中國將在金融和製造業領域進一步擴大開放

﹡工信部表示將發布智能光伏產業行動計劃

﹡國家能源局公布去年全國光伏發電量按年增長７８﹒６％

﹡中銀監表示對違法違規金融行為加強監管

﹡工信部就垃圾信息治理問題約談阿里通信

﹡上海浦東足球場設計方案公示，或一季度開工

﹡京東考慮將物流業務中港上市

﹡外匯交易中心下月推出外幣對貨幣掉期業務



《寶島快訊》﹡台股八連升止步，收跌０﹒９％報１１１５２﹒１６點



《其他消息》﹡香港和瑞士簽了三份諒解備忘錄，加強金融合作

﹡民主派表示對選管會就補選參選資格的回覆感失望

﹡莫乃光及楊岳橋稱是否撒回傳召鄭若驊議案須視乎其態度

﹡鄭若驊避答會否辭職，稱自己並非沒有誠信的人；鄭若驊稱明日至周末及下

周初可到立法會回應提問

﹡聶德權指品格審查行之有效，不能透露有否問僭建問題

﹡李慧琼稱僭建已成政治殺手，難理解鄭上任前未有處理

﹡黃偉綸稱屋宇署一般情況下不會就個別個案作刑事跟進

﹡傳姚松炎將失參選資格，聶德權稱選舉主任會依法處理

﹡深股通額度全日用９﹒８億元，港股通暫用１６﹒８億元；滬股通額度全日

賣盤超買盤，流出５﹒５億元

﹡陳帆稱當局正與內地高鐵營運商商討票務安排

（ｚｚ）

