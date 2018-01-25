《日出而作》金沙季績佳，紐約油升近２％，美匯續跌美股個別發展

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２５２．１２ 升 ４１．３１點╱０．１６％
標普５００ ２８３７．５４ 跌 １．５９點╱０．０６％
納斯達克 ７４１５．０６ 跌 ４５．２３點╱０．６１％
倫敦富時１００ ７６４３．４３ 跌 ８８．４０點╱１．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １３４１４．７４ 跌 １４４．８６點╱１．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９５．１６ 跌 ４０．１０點╱０．７２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．２４０２
《最新資訊》﹡美商務部長稱「中國製造２０２５」為「直接威脅」
﹡美民主黨指特朗普違反承諾，退出圍牆撥款談判
﹡美國１２月二手樓銷售跌幅超預期，因盤源少推高樓價
﹡美國正研究對中國侵犯知識產權採取行動
﹡特朗普赴達沃斯論壇，鼓勵外資到美投資
﹡美股個別發展，晶片股拖累納指下跌，美債價受壓
﹡美財長反傳統歡迎弱美元，美元指數３年來首跌穿９０
﹡合和（０００５４）８１２０萬元，統一灣仔舊樓業權
﹡發展局：４４綠化地將改劃住宅
﹡美庫存連跌十周油價創逾三年高，金價見一年半高
﹡北韓發出罕見宣示，向全體朝鮮民族呼籲實現統一
﹡金沙（０１９２８）上季賺逾５億美元升４９％，經調整ＥＢＩＴＤＡ升兩
成勝預期
﹡民銀資本（０１１４１）料九個月賺１﹒０５億元
﹡都市麗人（０２２９８）料年度盈利增２８％至３５％
﹡思捷（００３３０）料中期盈轉虧最多９﹒８億元
﹡王冬勝：港拆息見２厘，樓價也難跌，資金氾濫住宅不足
﹡高通因與蘋果獨家協議被歐盟罰款近十億歐元
﹡星展續予三桶油買入，中金續望港交所（００３８８）４００元
﹡人行媒體：普惠金融定向降準實施，流動性影響料短暫
﹡離岸人幣兌美元收升４９２點子，人行料難給「底線」
《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首
《中國要聞》﹡北水驟降廿億，續買工農建行融信中國，沽招行平保（０２３１８）
﹡網約車補貼戰再起，易到北京地區打車費最高降２０％
﹡中國核能（００６１１）終止供股及包銷協議，今早復牌
﹡上金所高管建議探索航運結算人民幣化、發展航運金融
﹡上海市長：要加快實施鄉村振興戰略
﹡蔡奇：加強政府債務管理，堅決打擊違法金融行為