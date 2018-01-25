《日出而作》金沙季績佳，紐約油升近２％，美匯續跌美股個別發展

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６２５２．１２ 升 ４１．３１點╱０．１６％

標普５００ ２８３７．５４ 跌 １．５９點╱０．０６％

納斯達克 ７４１５．０６ 跌 ４５．２３點╱０．６１％

倫敦富時１００ ７６４３．４３ 跌 ８８．４０點╱１．１４％

法蘭克福ＤＡＸ １３４１４．７４ 跌 １４４．８６點╱１．０７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４９５．１６ 跌 ４０．１０點╱０．７２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．２４０２



《最新資訊》﹡美商務部長稱「中國製造２０２５」為「直接威脅」

﹡美民主黨指特朗普違反承諾，退出圍牆撥款談判

﹡美國１２月二手樓銷售跌幅超預期，因盤源少推高樓價

﹡美國正研究對中國侵犯知識產權採取行動

﹡特朗普赴達沃斯論壇，鼓勵外資到美投資

﹡美股個別發展，晶片股拖累納指下跌，美債價受壓

﹡美財長反傳統歡迎弱美元，美元指數３年來首跌穿９０

﹡合和（０００５４）８１２０萬元，統一灣仔舊樓業權

﹡發展局：４４綠化地將改劃住宅

﹡美庫存連跌十周油價創逾三年高，金價見一年半高

﹡北韓發出罕見宣示，向全體朝鮮民族呼籲實現統一

﹡金沙（０１９２８）上季賺逾５億美元升４９％，經調整ＥＢＩＴＤＡ升兩

成勝預期

﹡民銀資本（０１１４１）料九個月賺１﹒０５億元

﹡都市麗人（０２２９８）料年度盈利增２８％至３５％

﹡思捷（００３３０）料中期盈轉虧最多９﹒８億元

﹡王冬勝：港拆息見２厘，樓價也難跌，資金氾濫住宅不足

﹡高通因與蘋果獨家協議被歐盟罰款近十億歐元

﹡星展續予三桶油買入，中金續望港交所（００３８８）４００元

﹡人行媒體：普惠金融定向降準實施，流動性影響料短暫

﹡離岸人幣兌美元收升４９２點子，人行料難給「底線」



《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首



《中國要聞》﹡北水驟降廿億，續買工農建行融信中國，沽招行平保（０２３１８）

﹡網約車補貼戰再起，易到北京地區打車費最高降２０％

﹡中國核能（００６１１）終止供股及包銷協議，今早復牌

﹡上金所高管建議探索航運結算人民幣化、發展航運金融

﹡上海市長：要加快實施鄉村振興戰略

﹡蔡奇：加強政府債務管理，堅決打擊違法金融行為

