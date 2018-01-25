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25/01/2018 08:02

《日出而作》金沙季績佳，紐約油升近２％，美匯續跌美股個別發展

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６２５２．１２　升　　４１．３１點╱０．１６％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８３７．５４　跌　　　１．５９點╱０．０６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４１５．０６　跌　　４５．２３點╱０．６１％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６４３．４３　跌　　８８．４０點╱１．１４％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４１４．７４　跌　１４４．８６點╱１．０７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９５．１６　跌　　４０．１０點╱０．７２％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．２４０２
　
　　《最新資訊》﹡美商務部長稱「中國製造２０２５」為「直接威脅」
　　　　　　　　﹡美民主黨指特朗普違反承諾，退出圍牆撥款談判
　　　　　　　　﹡美國１２月二手樓銷售跌幅超預期，因盤源少推高樓價
　　　　　　　　﹡美國正研究對中國侵犯知識產權採取行動
　　　　　　　　﹡特朗普赴達沃斯論壇，鼓勵外資到美投資
　　　　　　　　﹡美股個別發展，晶片股拖累納指下跌，美債價受壓
　　　　　　　　﹡美財長反傳統歡迎弱美元，美元指數３年來首跌穿９０
　　　　　　　　﹡合和（０００５４）８１２０萬元，統一灣仔舊樓業權
　　　　　　　　﹡發展局：４４綠化地將改劃住宅
　　　　　　　　﹡美庫存連跌十周油價創逾三年高，金價見一年半高
　　　　　　　　﹡北韓發出罕見宣示，向全體朝鮮民族呼籲實現統一
　　　　　　　　﹡金沙（０１９２８）上季賺逾５億美元升４９％，經調整ＥＢＩＴＤＡ升兩
　　　　　　　　　成勝預期
　　　　　　　　﹡民銀資本（０１１４１）料九個月賺１﹒０５億元
　　　　　　　　﹡都市麗人（０２２９８）料年度盈利增２８％至３５％
　　　　　　　　﹡思捷（００３３０）料中期盈轉虧最多９﹒８億元
　　　　　　　　﹡王冬勝：港拆息見２厘，樓價也難跌，資金氾濫住宅不足
　　　　　　　　﹡高通因與蘋果獨家協議被歐盟罰款近十億歐元
　　　　　　　　﹡星展續予三桶油買入，中金續望港交所（００３８８）４００元
　　　　　　　　﹡人行媒體：普惠金融定向降準實施，流動性影響料短暫
　　　　　　　　﹡離岸人幣兌美元收升４９２點子，人行料難給「底線」
　
　　《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首　
　
　　《中國要聞》﹡北水驟降廿億，續買工農建行融信中國，沽招行平保（０２３１８）　
　　　　　　　　﹡網約車補貼戰再起，易到北京地區打車費最高降２０％
　　　　　　　　﹡中國核能（００６１１）終止供股及包銷協議，今早復牌
　　　　　　　　﹡上金所高管建議探索航運結算人民幣化、發展航運金融
　　　　　　　　﹡上海市長：要加快實施鄉村振興戰略
　　　　　　　　﹡蔡奇：加強政府債務管理，堅決打擊違法金融行為

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