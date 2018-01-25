《華爾街內望》美股個別發展，晶片股拖累納指下跌，美債價受壓

《經濟通通訊社２５日專訊》美國股市周三（２４日）個別發展，此前美國商務部長羅斯在

講話中暗示，可能針對中國侵犯知識產權的行為採取行動。

股市盤初上漲，因企業季績理想，以及美元走低，支持大型跨國公司股價，之後有關貿易問

題的講話令標普５００指數最多下跌０﹒５％。道指及標指能夠在下跌後收復失地，因投資者選

擇留在市場等待貿易方面的具體行動。

道指收高４１點或０﹒２％，至２６２５２點；標普５００指數收跌１點，至２８３７點；

納指收跌４５點或０﹒６％，至７４１５點。

標普金融股指數升０﹒６８％，成為表現最好的主要板塊，跟隨美債收益率走勢，後者受美

元下挫推動攀升。

通用電氣跌２﹒７％，此前披露，監管當局正在調查集團一項數十億美元的保險開支。雅培

跳漲４﹒２％，因公司今年經調整後的盈利預測優於預期。

半導體股下跌２﹒３１％，拖累納指走低，因德州儀器大跌８﹒５％，此前公布收入增速是

四個季度來最慢，因對該公司通訊設備晶片需求轉弱。

美債價格下滑，此前美國財長努欽支持美元走軟，以提振美國的全球貿易，打破過往政府支

持強勢美元的政策傳統。

尾盤，１０年期美債收益率升至２﹒６５２％，上日尾盤報２﹒６２２％。（ｍｎ）

