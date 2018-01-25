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25/01/2018 09:25

《新股掛牌》英馬斯首掛開０﹒３５５元，高招股價４２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英馬斯集團（０８１３６）首掛開市報０﹒３５５元較招股
價０﹒２５元高出４２％，成交約３７２７萬股，涉資１３６１萬元。若不計手續費，每
手賺１０５０元。（ｇｖ）

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