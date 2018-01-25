《經濟通通訊社２５日專訊》培力控股（０１４９８）發盈警，預期截至去年底止２０１７
年度，溢利將大幅下降超過９０％及甚至可能錄得虧損，２０１６年則錄得溢利３２２０萬元，
但去年整體收益較２０１６年高。
公司指出，全年盈利下跌，主要因為旗下中國濃縮中藥配方顆粒分部的銷售於去年第四季售
予該集團分銷商的銷售額減少而下降，以及增加銷售與分銷開支。
公司預期將於今年三月底前公布２０１７年度業績。（ｔｔ）
25/01/2018 09:20
【企業盈警】培力控股（１４９８）料去年溢利跌逾９０％甚或虧損
《經濟通通訊社２５日專訊》培力控股（０１４９８）發盈警，預期截至去年底止２０１７
年度，溢利將大幅下降超過９０％及甚至可能錄得虧損，２０１６年則錄得溢利３２２０萬元，
但去年整體收益較２０１６年高。
公司指出，全年盈利下跌，主要因為旗下中國濃縮中藥配方顆粒分部的銷售於去年第四季售
予該集團分銷商的銷售額減少而下降，以及增加銷售與分銷開支。
公司預期將於今年三月底前公布２０１７年度業績。（ｔｔ）
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