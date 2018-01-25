《盤後部署》ＲＳＩ仍見超買，港股或漸漸回落至十天線

《經濟通通訊社２５日專訊》美國原油庫存連續第１０周減少，加上部分股份業績表現理想

，推動道指再破頂，收升４１點報２６２５２點。油價上揚推升油股，進而令港股今日跌市下也

一度得到支撐。由於港股夜期上日收報３２８５８點，跌３９點，港股也只是窄幅開升，開市時

升２０點，國指則上升３６點。其後在賭股偏軟、中資金融股石騰訊（００７００）走低之下，

港股也跌幅擴大，一度跌３０８點低見３２６５０點，最終收市報３２６５４點，跌３０４點或

０﹒９２％，成交１８７７﹒１４億元，與昨日相若。

國指則挫２３２點或１﹒７％，報１３３８８點。



＊藍燈籠炒上，市場充避險情緒增＊



港股昨日（２４日）高見３３０１８點創歷來新高，技術上ＲＳＩ（相對強弱指數）連日高

於８０水平，大市可謂已經「超買」，而港股今日輕微高開後滑落，高低位波幅只是三百餘點，

情況與１月１８日相若。而１月１８日陰燭後，大市仍然繼續尋頂，不過時至今日，觀乎恆指重

磅成分股當中，平保（０２３１８）暫時見三連陰，似乎仍會高位震盪，而騰訊（００７００）

短期亦似乎會繼續向下調整。公用股及「藍燈籠」中移動（００９４１）近日見資金流入而上揚

，反映投資者避險情緒升溫，而連中移動此類落後股份亦炒上後，會令市場擔心大市已經接近此

輪升浪的尾聲，因此港股短期沽壓預計會增大。

牛熊證街貨量方面，３３０００點區域的熊證已於昨日被收回，對上已經沒有熊證重貨區，

反而３１９００點至３１９９８點為牛證重貨區，大戶往下殺落誘因較大，所以港股回落機會又

進一步增加。

如果明天（２６日）港股未能一舉再突破３３０１８點史上新高，則大市短期調整勢頭或已

成定局，短期會先回落至十天線（３２１９５點），中線更加有可能回落至廿天線（３１４２３

點）方見反彈。



＊美匯指數創三年新低，歐元強勁＊



美元近日一直走弱，美匯指數再創三年新低，相反歐元則表現強勁，市場憧憬歐洲經濟動能

強。

歐洲央行將於香港時間今晚公布今年首次貨幣政策會議結果，雖然歐洲央行早前公布的會議

紀錄顯示，可能會在今年年初重新審視貨幣政策立場及前瞻指引的措辭。但從上周歐央行官員的

講話來看，似乎央行內部對於何時修改措辭並未有一致共識，預計今晚在貨幣政策方面不會有任

何變動。

雖然暫時歐洲息率似乎改變機會不大，但歐元走勢預計會繼續走強，有利歐洲股市走勢。

（ｆｆ）

