金沙上季賺逾５億美元升４９％，經調整ＥＢＩＴＤＡ升兩成勝預期

《經濟通通訊社２５日專訊》金沙中國（０１９２８）公布，按照美國公認會計原則，截至

２０１７年１２月底止第四季度未經審核業績，期內的淨利５﹒１９億（美元．下同），按年增

４９％；總收益淨額２１億元，增１２﹒９％。季內綜合經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達７﹒３１億

元增１９﹒８％勝市場預期。

而２０１７年全年，淨利１６億美元，增３１﹒１％，總收益淨額７７﹒４億元，增

１５﹒７％。

該公司於去年１０月宣布，將於今後兩年內於澳門再投資超過１１億美元，對金沙城中心進

行擴建、翻新及重新設計。（ｆｆ）

