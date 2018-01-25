《經濟通通訊社２５日專訊》金沙中國（０１９２８）公布，按照美國公認會計原則，截至
２０１７年１２月底止第四季度未經審核業績，期內的淨利５﹒１９億（美元．下同），按年增
４９％；總收益淨額２１億元，增１２﹒９％。季內綜合經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達７﹒３１億
元增１９﹒８％勝市場預期。
而２０１７年全年，淨利１６億美元，增３１﹒１％，總收益淨額７７﹒４億元，增
１５﹒７％。
該公司於去年１０月宣布，將於今後兩年內於澳門再投資超過１１億美元，對金沙城中心進
行擴建、翻新及重新設計。（ｆｆ）
25/01/2018 08:29
金沙上季賺逾５億美元升４９％，經調整ＥＢＩＴＤＡ升兩成勝預期
《經濟通通訊社２５日專訊》金沙中國（０１９２８）公布，按照美國公認會計原則，截至
２０１７年１２月底止第四季度未經審核業績，期內的淨利５﹒１９億（美元．下同），按年增
４９％；總收益淨額２１億元，增１２﹒９％。季內綜合經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達７﹒３１億
元增１９﹒８％勝市場預期。
而２０１７年全年，淨利１６億美元，增３１﹒１％，總收益淨額７７﹒４億元，增
１５﹒７％。
該公司於去年１０月宣布，將於今後兩年內於澳門再投資超過１１億美元，對金沙城中心進
行擴建、翻新及重新設計。（ｆｆ）
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