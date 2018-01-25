《經濟通通訊社２５日專訊》齊家（０８３９５）今日首掛，開報０﹒１５７元，高招股價
０﹒１５６元０﹒６％，成交４１６６萬股，涉資６７２﹒１萬元。
不計手續費，每手賺２０元。（ｆｆ）
25/01/2018 09:24
《新股掛牌》齊家（８３９５）首掛開０﹒１５７元高招股價近１％
《經濟通通訊社２５日專訊》齊家（０８３９５）今日首掛，開報０﹒１５７元，高招股價
０﹒１５６元０﹒６％，成交４１６６萬股，涉資６７２﹒１萬元。
不計手續費，每手賺２０元。（ｆｆ）
|專訪25/01/2018
【金融科技】數碼港:研融通投資者網絡與股權基金，擴大網絡
|中國故事25/01/2018
有大食大 食藥吼龍頭恒瑞醫藥
|生財有道25/01/2018
【一年之計】理財斷捨離，定短中長目標，零成本整理財務
|國際動態25/01/2018
特朗普赴達沃斯 料鼓勵到美投資
|專訪24/01/2018
【金融科技】科學園: 創科不只著眼金融，得人才得天下
|板塊分析24/01/2018
優惠政策完結 汽車業靠SUV撐起增長
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰