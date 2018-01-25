《異動股》思捷（３３０）料中期盈轉虧最多９﹒８億元，跌１３％

《經濟通通訊社２５日專訊》思捷環球（００３３０）現跌１３﹒４８％，報３﹒５３元；

成交約１０２９萬股，涉資３７３４萬元。

公司宣布，截至２０１７年１２月３１日止中期錄得淨虧損約在９﹒５億至９﹒８億元，而

上一年度同期純利為６１００萬元。主要由於，公司中國業務大跌，因商譽及客戶關係之餘額減

值而錄得稅前虧損約７﹒９５億元，公司２０１７至２０１８年度第二季度收入跌幅較預期大，

而且公司錄稅項淨支出約５００萬元。（ｆｆ）

