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25/01/2018 13:04

《異動股》美高梅新項目獲批賭枱數目遜預期，跌幅擴至逾６％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美高梅（０２２８２）現跌６﹒３７％，報２３﹒５元；成交
約１８１１萬股，涉資４﹒２８億元。
　　公司公布，由於正辦理取得「美獅美高梅」開業所需的相關營運牌照的行政審批程序，「美
獅美高梅」原預期下周一（２９日）對外開業，現延至下月內對外開業。高盛和花旗分別發表報
告，認為美獅美高梅獲批賭枱數目遜預期。
　　該公司已重估其項目成本，項目的整體預算預期維持不變約為２７０億元，不包括土地及資
本化利息。
　　大摩予「增持」評級，目標價２７元。
　　金沙中國（０１９２８）公布，按照美國公認會計原則，截至２０１７年１２月底止第四季
度未經審核業績，期內的淨利５﹒１９億（美元．下同），按年增４９％；總收益淨額２１億元
，增１２﹒９％。季內綜合經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達７﹒３１億元增１９﹒８％勝市場預期。
　　而２０１７年全年，淨利１６億美元，增３１﹒１％，總收益淨額７７﹒４億元，增
１５﹒７％。
　　該公司於去年１０月宣布，將於今後兩年內於澳門再投資超過１１億美元，對金沙城中心進
行擴建、翻新及重新設計。
　　摩通維持金沙「增持」評級，目標價４８﹒５港元。
　　行業消息方面，《澳門日報》報道，澳門旅遊局局長文綺華預料，假設農曆新年期間天氣良
好，料來澳旅客量會較去年增長２至３個百分點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（港元）　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　６６﹒３５元　　　無升跌
　　新濠國際（００２００）　　　２４﹒００元　　　下跌２﹒０４％
　　澳博控股（００８８０）　　　　８﹒４４元　　　下跌１﹒１７％
　　永利澳門（０１１２８）　　　２９﹒７０元　　　上升０﹒６８％
　　金沙中國（０１９２８）　　　４７﹒１５元　　　下跌２﹒０８％
　　美高梅　（０２２８２）　　　２３﹒５０元　　　下跌６﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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