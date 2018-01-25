《異動股》美高梅新項目獲批賭枱數目遜預期，跌幅擴至逾６％

《經濟通通訊社２５日專訊》美高梅（０２２８２）現跌６﹒３７％，報２３﹒５元；成交

約１８１１萬股，涉資４﹒２８億元。

公司公布，由於正辦理取得「美獅美高梅」開業所需的相關營運牌照的行政審批程序，「美

獅美高梅」原預期下周一（２９日）對外開業，現延至下月內對外開業。高盛和花旗分別發表報

告，認為美獅美高梅獲批賭枱數目遜預期。

該公司已重估其項目成本，項目的整體預算預期維持不變約為２７０億元，不包括土地及資

本化利息。

大摩予「增持」評級，目標價２７元。

金沙中國（０１９２８）公布，按照美國公認會計原則，截至２０１７年１２月底止第四季

度未經審核業績，期內的淨利５﹒１９億（美元．下同），按年增４９％；總收益淨額２１億元

，增１２﹒９％。季內綜合經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達７﹒３１億元增１９﹒８％勝市場預期。

而２０１７年全年，淨利１６億美元，增３１﹒１％，總收益淨額７７﹒４億元，增

１５﹒７％。

該公司於去年１０月宣布，將於今後兩年內於澳門再投資超過１１億美元，對金沙城中心進

行擴建、翻新及重新設計。

摩通維持金沙「增持」評級，目標價４８﹒５港元。

行業消息方面，《澳門日報》報道，澳門旅遊局局長文綺華預料，假設農曆新年期間天氣良

好，料來澳旅客量會較去年增長２至３個百分點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６６﹒３５元 無升跌

新濠國際（００２００） ２４﹒００元 下跌２﹒０４％

澳博控股（００８８０） ８﹒４４元 下跌１﹒１７％

永利澳門（０１１２８） ２９﹒７０元 上升０﹒６８％

金沙中國（０１９２８） ４７﹒１５元 下跌２﹒０８％

美高梅 （０２２８２） ２３﹒５０元 下跌６﹒３７％

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（ｆｆ）

