【駐京專電】商務部：去年對一帶一路國家地區貿易額同比增１８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，中國２０１７年對一帶一路國家地區貿易額７﹒４萬億元（人民幣﹒下同），同比增長

１７﹒８％。其中，出口４﹒３萬億元，增１２﹒１％，進口３﹒１萬億元，增２６﹒８％。中

國企業２０１７年對一帶一路國家地區投資達１４４億美元，在沿線國家新簽承包合同額

１４４３億美元，增１４﹒５％。

