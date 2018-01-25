《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中國２０１７年對一帶一路國家地區貿易額７﹒４萬億元（人民幣﹒下同），同比增長
１７﹒８％。其中，出口４﹒３萬億元，增１２﹒１％，進口３﹒１萬億元，增２６﹒８％。中
國企業２０１７年對一帶一路國家地區投資達１４４億美元，在沿線國家新簽承包合同額
１４４３億美元，增１４﹒５％。
25/01/2018 10:40
【駐京專電】商務部：去年對一帶一路國家地區貿易額同比增１８％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中國２０１７年對一帶一路國家地區貿易額７﹒４萬億元（人民幣﹒下同），同比增長
１７﹒８％。其中，出口４﹒３萬億元，增１２﹒１％，進口３﹒１萬億元，增２６﹒８％。中
國企業２０１７年對一帶一路國家地區投資達１４４億美元，在沿線國家新簽承包合同額
１４４３億美元，增１４﹒５％。
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