【駐京專電】商務部：希望中美能以建設性方式妥善化解貿易矛盾

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》對於中美經貿關係會否轉差的看法，中國

商務部新聞發言人高峰在例行發布會強調，中美經貿你中有我，我中有你，合則兩利，動則俱傷

，當前中國發展已經進入新時代，中國經濟邁入高質量發展，中國願意與世界各地分享中國發展

機遇。中美作為全球兩個最大經濟體，不僅能推動兩國經濟發展，也能夠推動世界經濟發展。希

望雙方能夠以建設性方式，妥善化解矛盾，解決貿易摩擦，推動務實合作。對於不符合世貿規定

的單邊貿易保護措施，中方將採取所有適當措施，堅決捍衛自身合法權益。

