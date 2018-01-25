《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部發布對外投資備案核准報告暫行辦
法，將重點督查中方投資額３億美元以上的對外投資；將對敏感地區、敏感行業對外投資重點督
查；將重點督查出現重大經營虧損的對外投資。
25/01/2018 12:17
【駐京專電】商務部發布對外投資備案核准報告暫行辦法
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部發布對外投資備案核准報告暫行辦
法，將重點督查中方投資額３億美元以上的對外投資；將對敏感地區、敏感行業對外投資重點督
查；將重點督查出現重大經營虧損的對外投資。
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