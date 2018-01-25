【駐滬專電】中金所啟動日內過度交易防範和自成交防範功能

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２５日上海專電》中國金融期貨交易所發布公告稱，交易所

於本月上旬完成交易系統前端風控功能升級，正式啟用日內過度交易防範功能和自成交防範功能

，以進一步加強異常交易行為監管。

日內過度交易防範功能，是將單個客戶在股指期貨單個產品上的日內開倉交易量控制在監管

標準以內，對超過監管標準的開倉訂單以錯單形式退回。

自成交防範功能，則是針對「自成交」此類多發生於期貨市場的違規行為。

