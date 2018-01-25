《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２５日上海專電》據外媒報道，上海清算所信用違約互換
（ＣＤＳ）集中清算業務將於下周二（３０日）上線。
上清所已在官網公布ＣＤＳ集中清算業務參考實體名單，包括國家電網、神華集團、中石油
集團、中船重工等２３家企業。
25/01/2018 09:28
【駐滬專電】傳上清所ＣＤＳ集中清算下周二上線，實體名單公布
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２５日上海專電》據外媒報道，上海清算所信用違約互換
（ＣＤＳ）集中清算業務將於下周二（３０日）上線。
上清所已在官網公布ＣＤＳ集中清算業務參考實體名單，包括國家電網、神華集團、中石油
集團、中船重工等２３家企業。
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