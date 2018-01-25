《午市前瞻》港股仍有力再上高位，留意內地股市走勢

《經濟通通訊社２５日專訊》美國原油庫存連續第十周減少，加上部分股份業績表現理想，

推動道指再破頂，道指收升４１點，報２６２５２點。港股隨外圍高開２０點後，儘管「三桶油

」持續造好，惟多隻賭股偏軟、中資金融股走低，港股反覆向下最多跌２７０點見３２６８８點

，港股連日破頂後今早始見沽壓，最終半日收報３２８５６點，跌１０２點或０﹒３１％，主板

成交１０８２﹒８７億元，比上日早市增加逾６％。

滬指報３５５４點，微跌５點或０﹒１４％；國指報１３４９５點，軟１２５點或

０﹒９２％。



＊「公用三寶」逆市造好，四大內銀股全線跌＊



「公用三寶」逆市上升，中電（００００２）被大摩續予「與大市同步」評級，以及目標價

８５元不變，半日漲１﹒０９％，報７９﹒０５元；中華煤氣（００００３）稍升０﹒３９％，

報１５﹒４２元；電能實業（００００６）揚０﹒６８％，報６６﹒９５元。

內地普惠金融定向降準今日全面實施，惟實際釋放的資金或遜預期，拖累內銀股表現。建行

（００９３９）跌０﹒６９％，報８﹒６７元；農行（０１２８８）軟１﹒６７％，報４﹒７２

元；工行（０１３９８）挫１﹒９２％，報７﹒１４元；中行（０３９８８）跟跌１﹒９１％，

報４﹒６１元。

其他藍籌股方面，港交所（００３８８）微跌０﹒６％，報２９９﹒６元；騰訊

（００７００）跌０﹒９８％，報４６４﹒４元；平保（０２３１８）亦跌０﹒８５％，報

９３﹒２元。

大和唱好長和系股份，長和系逆市造好，長和（００００１）升１﹒８２％，報１０６﹒５

元；長江基建（０１０３８）揚３﹒５８％，報６９﹒４５元。



＊「三桶油」齊造好，標普唱好賭股惟仍走低＊



美國原油庫存連跌十周，為有紀錄以來最低水平，刺激油價周三（２４日）造好，「三桶油

」走高，中石化（００３８６）升２﹒３４％，報７﹒０１元；中石油（００８５７）急升２﹒

７４％，報６﹒３８元；中海油（００８８３）漲１﹒２５％，報１２﹒９８元。

標普指澳門博彩業穩定增長，預料今年博彩收入增６％至１２％，惟賭股走低，美高梅 （

０２２８２）旗下「美獅美高梅」獲批中場賭桌，惟半日挫５﹒３８％，報２３﹒７５元；銀娛

（０００２７）僅跌０﹒１５％，報６６﹒２５元；新濠國際（００２００）軟１﹒８４％，報

２４﹒０５元；。

恆和集團（００５１３）今早復牌，並以１３億元出售上海商場權益連貸款，半日大升

１７﹒５３％，報０﹒１８１元。

思捷環球（００３３０）預料中期錄得淨虧損約最多９﹒８億元，半日急跌１４﹒９５％，

報３﹒４７元。



＊李偉傑：券商股吼信証海通，追落後買長和＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股今早雖然曾調整２７０點，但認為仍然有

上升的機會，並表示恆指的高位尚未出現。今早內地股市稍見調整，需留意內地股市能否在日內

回升，中港兩地股市需同時造好，才有利港股其後的走勢。可是，倘若港股跌幅增至３００點，

則有可能會令市場氣氛趨向謹慎，投資者可能會考慮先「食胡」。

券商股和內銀股隨市於高位回吐，李偉傑表示券商股現時仍相對落後，加上Ａ股成交增加及

「入摩」憧憬，現時可考慮此板塊，較推薦為人熟悉的中信証券（０６０３０）和海通證券

（０６８３７）。內銀股方面，李偉傑認為暫時可以先忍耐，待股價回調至十天線水平，再考慮

工行及建行。

今早有多隻追落後的藍籌股跑出，李偉傑指較推薦長和系中的長和及長建。（ａｌ、ｇｖ）

